Offenbar mehrfache Brandstiftung in Tiroler Schule

Unbekannte zündeten ein Federpennal, Papierblätter an einer Pinnwand sowie mehrere Schuhe an. Die Brände wurden rasch unter Kontrolle gebracht.

In einer Schule in St. Johann (Bezirk Kitzbühel) sind am Montagabend offenbar mehrere, kleine Brände gelegt worden. Sie konnten rasch unter Kontrolle gebracht werden. Gegen 21.00 Uhr wurde der Brandalarm ausgelöst. In einem Klassenzimmer wurden ein Federpennal sowie Papierblätter an einer Pinnwand angezündet. Im Keller wurde laut Polizei versucht, in einer Garderobe mehrere Paar Schuhe in Brand zu setzen. Ein Paar verbrannte komplett.

Zudem wurden im Außenbereich der Schule mehrere verbrannte Gegenstände entdeckt. Die Internats-Schülerinnen und Schüler sowie die Betreuer wurden ins Freie gebracht, wie der „ORF Tirol“ berichtet. Verletzt wurde niemand. Wer dafür verantwortlich ist, sei noch ungeklärt, hieß es.

(APA)