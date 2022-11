Tittler wird neuer Obmann des Wirtschaftsbunds Vorarlberg

Die Organisation muss für 2016 bis 2021 knapp über 770.000 Euro an Steuern nachzahlen. Gegen Tittler laufen Ermittlungen der WKStA.

Vorarlbergs Wirtschaftslandesrat Marco Tittler (ÖVP) soll neuer Obmann des Wirtschaftsbunds Vorarlberg werden. Das hat der Wirtschaftsbund am Dienstag in einer Aussendung bekannt gegeben. Tittler sei von den Gremien einstimmig zum künftigen Obmann designiert worden, die offizielle Kür erfolge im Rahmen einer außerordentlichen Landesgruppen-Hauptversammlung am 7. Dezember, hieß es.

"Mit dieser Wahl sollen die Weichen gestellt werden, damit der Wirtschaftsbund als schlagkräftige politische Interessensvertretung für den Wirtschaftsstandort Vorarlberg aktiv sein kann", so der geschäftsführende Obmann Karlheinz Rüdisser. Das sei vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen, mit denen sich die Unternehmen des Landes derzeit konfrontiert sähen, "ganz entscheidend".

Ermittlungen laufen

Rüdisser hatte die Geschäfte des Wirtschaftsbunds im April interimistisch übernommen, nachdem im Zuge eine Steuerprüfung sowohl Obmann Hans Peter Metzler als auch Direktor Jürgen Kessler zurückgetreten waren. Wie der Wirtschaftsbund vergangene Woche selbst informierte, muss die Organisation für die Jahre 2016 bis 2021 knapp über 770.000 Euro an Umsatz- und Körperschaftssteuer nachzahlen. Die mehr als acht Monate währende Steuerprüfung hatte sich insbesondere mit der Abführung von Steuern für Inserate befasst, die für die Wirtschaftsbund-Zeitung "Vorarlberger Wirtschaft" verkauft wurden. Da die Finanzbehörde den Wirtschaftsbund als parteinahen Verein beurteilt, könnte für die Jahre von 2017 bis 2021 zudem noch eine Zuwendungsabgabe in Höhe von rund 105.000 Euro fällig werden.

Rüdisser sah seine Aufgabe mit dem Abschluss des Steuerprüfungsverfahrens, der Aufarbeitung der Geschehnisse und der Vorbereitung der Hauptversammlung als erfüllt an. Sowohl gegen den ehemaligen Wirtschaftslandesrat Rüdisser als auch gegen Tittler laufen rund um Vorkommnisse im Wirtschaftsbund Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Ihnen wird Vorteilsannahme zur Beeinflussung nach § 306 StGB vorgeworfen, das heißt: Rüdisser und Tittler könnten Vorteile im Zusammenhang mit Amtsgeschäften angenommen haben. Beide beteuern ihre Unschuld.

(APA)