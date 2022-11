Argentiniens ernüchternde WM-Blamage

Saudiarabien besiegt Mitfavorit Argentinien mit 2:1, Messi verwandelte zwar einen Elfmeter, verursachte aber den Ausgeich. Drei Abseitstore zogen der Albiceleste den Nerv. Und diese Blamage eint Messi jetzt auch mit Diego Maradona.

Lusail. Jetzt hat auch Lionel Messi quasi sein eigenes Düdelingen-Erlebnis. Denn Argentiniens Fußballteam, vor Beginn dieser Fußball-WM in Katar von vielen als charmanter Favorit gehandelt und seit 36 Spielen in Folge ungeschlagen, lief gegen Saudiarabien in eine der größten Überraschungen der WM-Historie – und verlor mit 1:2. Damit hat Messi endlich etwas mit Diego Maradona gemein: 1990 unterlag die Auswahl der Ikone im Eröffnungsspiel Kamerun sensationell mit 0:1. Torschütze: François Omam-Biyik.

32 Jahre später herrscht erneut vorerst WM-Katzenjammer in Argentinien. Die Albiceleste führte nach einem Foul-Elfmeter, den Messi souverän verwandelt hatte zu seinem est siebenten WM-Tor, erwartungsgemäß mit 1:0. Es folgten zig Topchancen und drei Abseitstore. Nach Wiederbeginn waren die Südamerikaner lethargisch und spielten schlampig, erneut erwies sich die Abwehr als kapitale Schwachstelle bei einem Großereignis.