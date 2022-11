Die Neuentdeckung Saudiarabiens

Arabische Halbinsel. Erleben Sie ein Kulturreich mit jahrtausendalter Geschichte und herzlicher Gastfreundschaft.

Saudiarabien (er)findet sich neu und blickt dabei weit zurück in seiner Geschichte. Eines der Zauberworte heißt: „Al-Ula“. Nirgendwo auf der Welt sind mehr Archäologen an Grabungen beteiligt. Die vorislamische Geschichte der Arabischen Halbinsel wird dabei neu geschrieben, denn sie war keine zivilisationslose Wüste, sondern Teil der spätantiken Kultur rund um das Mittelmeer.

Das größte Land des Mittleren Ostens, bekannt als Wiege des Islams, punktet mit historischen Stätten und einer unglaublichen landschaftlichen Vielfalt. Diese reicht von beeindruckenden Sandsteinmassiven und Schluchten über märchenhafte Oasen in unendlichen Wüsten bis hin zu den Stränden des Roten Meeres. In den Großstädten trifft arabische Geschichte auf urbane Visionen. Imposante Paläste und lebendige Souks faszinieren ebenso wie die futuristischen Wolkenkratzer.

Der Kamelmarkt in Buraydah ist eine einzigartige Erfahrung. Dort werden Tausende von Kamelen sowie Ziegen und Schafe gehandelt. (c) Shutterstock

Reiseverlauf

Tag 1: Am Nachmittag Flug von Wien via Dubai nach Riyadh.

Tag 2: Frühstück und Mittagessen im Hotel. Am Nachmittag Tour durch Riyadh. Besuch des Nationalmuseums, des Murabba-Palasts, des Masmak-Forts und dessen Museum. Weiter geht es in den Dira Souq, berühmt für antike Teppiche und andere saudische Antiquitäten, und zum Kingdom Tower und Faisaliah Tower.

Tag 3: Besichtigung des historischen Dorfes Ushaiger, eine der ältesten Siedlungen der Region, bekannt für die traditionelle Najdi-Architektur. Weiter geht es nach Buraydah, die Hauptstadt der Region Al-Qassim. Besuch des Al Bassam Heritage House in Unaizah.

Tag 4: Besuch des Kamelmarktes in Buraydah. Fahrt zu den imposanten Granitformationen des Jebel Aja. Die Fahrt an das heutige Ziel, Ha’il, führt durch die östlichsten Lavafelder Saudiarabiens.

Tag 5: Weiterfahrt nach Jubbah durch die legendäre Wüste Nefud Al-Kebir, deren wellenförmigen Dünen bis zu 100 Meter hoch sein können. Felsinschriften aus der Jungsteinzeit im „Jebel umm Sanman“. Am späten Nachmittag Ankunft in der Oase Al Ula.

Tag 6: Besichtigung der Stadt Dedan, die eine wichtige Oase auf der Weihrauchhandelsroute zwischen Südarabien und dem Mittelmeerraum war. Anschließend Besichtugung von Hegra (Madain Saleh), die erste Ausgrabungsstätte Saudi-Arabiens und Unesco-Weltkulturerbe. Besuch der antiken Stätten von Ekma und Abu’Aoud.

Tag 7: Fahrt durch Wadi Qaraqir mit seinen 500 Meter hohen Sandsteinfelsen auf beiden Seiten des Canyons und den kleinen Flüssen nach Dissah. Mittagessen auf einer lokalen Farm.

Tag 8: Erkundung von Hisma mit Allradfahrzeugen. Sie entdecken antike Felszeichnungen und Inschriften in vorislamischer und altarabischer Schrift, die auf den einstigen Karawanenhandel und auf die ersten Jahrzehnte des Islam zurückgehen. Der Jebel Al Lawz, einer der höchsten Berge Saudiarabiens, und Stätte, die an die Geschichte von Moses erinnert, stehen auch auf dem Programm.

Tag 9: Transfer zum Flughafen von Tabuk und Weiterflug nach Jeddah. Transfer ans Meer, wo der restliche Tag zur freien Verfügung steht.

Tag 10: Besichtigung von Jeddah, Besuch des Abdul Raouf Khalil Museum, Spaziergang durch das „historische Jeddah“ Al-Balad, Besuch der Ukash-Moschee und der Al-Rahmah-Moschee. Die Stadtbesichtigung endet an der Corniche, dem 30 km langen Küstenstreifen der Stadt.

Tag 11: In den frühen Morgenstunden Rückflug via Dubai nach Wien.

Ad Diriyah mit seinen pittoresken Lehmziegelhäusern war einst eine wichtige Wegkreuzung für Pilger und Händler. Shutterstock