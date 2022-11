Schengen-Veto "Weckruf" für EU

Die ÖVP will das Thema illegale Migration mit Ablehnung der Schengen-Erweiterung am Kochen halten. Das Europaparlament ist klar für eine Aufnahme Kroatiens, Rumäniens und Bulgariens.

Zoran Milanović ist verärgert. Kroatiens Staatspräsident will sich bei einem Vier-Augen-Gespräch mit Kanzler Karl Nehammer am heutigen Mittwoch in Zagreb vehement für den Schengen-Beitritt seines Landes einsetzen – ein Vorhaben, das wiederum Innenminister Gerhard Karner ebenso ablehnt wie die von der EU-Kommission gewünschte Aufnahme Bulgariens und Rumäniens in den grenzfreien Raum. Der Grund für die ÖVP-Position ist schnell erklärt: Seit Monaten steigen die Asylzahlen im Land kräftig an, im laufenden Jahr wurden laut Regierungsangaben bereits 96.000 Asylanträge gestellt. Mit der Vetodrohung wolle man auf dieses Problem aufmerksam machen, heißt es in der Volkspartei.

Ein großer Teil der Migranten reist jedoch nicht etwa über Kroatien, sondern über das Nicht-EU-Land Serbien und weiter über Ungarn ein: Der Flughafen Belgrad gilt als Drehscheibe für Inder, die in Serbien (noch) Visafreiheit genießen.

Ist Karners Vetodrohung also rein populistisch motiviert? „Die Kritik des Innenministers ist daneben gegriffen“, betonte SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder am Dienstag vor Journalisten im Straßburger Europaparlament. „Man darf die Themen Migration und Schengen nicht gegeneinander ausspielen.“ Anders sieht das naturgemäß ÖVP-EU-Mandatar Lukas Mandl: Die Vetodrohung Karners sei ein berechtigter „Weckruf an die anderen Mitgliedstaaten, dass wir uns wieder mehr um das Thema Migration kümmern müssen“, verteidigt er seinen Parteikollegen. An der Zustimmung der EVP-Fraktion – der ja auch die ÖVP angehört – zur Schengen-Erweiterung ändere sich aber nichts.