EZB vor Zinserhöhung: Tauben und Falken bringen sich in Stellung

Der heimische OeNB-Gouverneur Robert Holzmann gehört zu den währungspolitischen Falken in der EZB.

Dreimal hat die EZB die Zinsen heuer schon kräftig erhöht. Drei Wochen vor der nächsten Zinssitzung wird der öffentliche Widerstreit über den weiteren Kurs lauter.

Morgen in drei Wochen tritt der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) zum letzten Mal im heurigen Jahr zu einer geldpolitischen Sitzung zusammen. Und erneut wird er sich mit der derzeit drängendsten Frage auseinandersetzen müssen: Wie stark müssen die Zinsen angehoben werden, um die − mit einem Wert von über zehn Prozent in der Eurozone deutlich über dem Ziel von zwei Prozent liegende − Inflation in den Griff zu bekommen?

Bei den letzten Zinssitzungen wurde diese Frage klar beantwortet: Sowohl im Oktober als auch im September erhöhte die EZB die Leitzinsen um je 0,75 Prozentpunkte auf inzwischen zwei Prozent. Der für die Finanzmärkte besonders wichtige Einlagenzins – also jene Zinsen, die Banken beim Parken von Geldern bei der Zentralbank bezahlen – liegt inzwischen bei 1,5 Prozent. Nun sagen jedoch einige Notenbankchefs innerhalb des Rates, dass auch kleinere Erhöhungen ausreichen würden, während andere Ratsmitglieder für eine Beibehaltung des harten Kurses eintreten. Es scheint wieder einmal zu einem Richtungsstreit zwischen den währungspolitischen Tauben und Falken im EZB-Rat zu kommen.