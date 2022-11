ManUnited und Ronaldo trennen sich mit sofortiger Wirkung

Der portugiesische Star-Stürmer hatte zuvor gesagt, er fühle sich vom Klub verraten. Nun gehen Manchester United und Ronaldo getrennte Wege - „in gegenseitigem Einverständnis“.

Cristiano Ronaldo, Star-Stürmer von Manchester United, wird den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen, teilte der britische Premier-League-Klub am Dienstag mit und setzte damit der zweiten Vertragszeit des portugiesischen Kapitäns im Old Trafford ein bitteres Ende, nachdem er gesagt hatte, er fühle sich vom Klub verraten.

Im Gespräch mit dem britischen Moderator Piers Morgan hatte Ronaldo letzte Woche seinen Club Manchester United scharf kritisiert, dem Trainer Erik ten Haag "Verrat" vorgeworfen, gegen aktuelle und frühere Mitspieler wie Wayne Rooney und Gary Neville ausgeteilt sowie dem ehemaligen United-Interimstrainer und nunmehrigen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick die Kompetenz als Trainer abgesprochen.

Causa brachte Unruhe ins portugiesische Team

Die Aussagen sorgten nicht nur in England für Verwunderung und Unmut. Ronaldo wurde auch von portugiesischen Medien kritisiert. Diese sprachen unter anderem von einem "Eigentor" des 37-Jährigen, das auch Unruhe in die WM-Vorbereitung der Selecao bringe.

Ronaldo hatte am Montag bei der WM in Katar noch einmal zu seinen Aussagen über seinen Club Manchester United Stellung genommen: "Ich spreche, wenn ich will", sagte er im Hinblick auf Kritik, seine Aussagen seien zu einem ungünstigen Zeitpunkt für Portugals Mannschaft gekommen. "In meinem Leben ist das beste Timing immer mein eigenes Timing." Ronaldo ergänzte, dass ihn seine Mitspieler bei der portugiesischen Selecao gut kennen und wissen würden, wie er als Mensch sei. "Es ist eine ambitionierte Gruppe, die hungrig und fokussiert ist. Daher bin ich sicher, dass das Interview nicht die Konzentration und den Fokus in der Kabine durcheinander bringt."

(APA/Reuters)