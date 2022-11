Eine Buchwoche voller Krieg und Humor

Auf den Buchpreis für Verena Roßbacher folgt die Buch Wien, auch mit hochkarätigen Ukraine-Debatten.

Je düsterer die Weltlage, desto größer das Bedürfnis nach Humor. So gesehen passt der diesjährige Österreichische Buchpreis zu unserer Stimmung. Alle Romane von Verena Roßbacher, die am Montagabend damit ausgezeichnet wurde, bestechen durch Witz und Fantasie, von ihrem „Verlangen nach Drachen“ bis zum heuer erschienenen „Mon Chéri und unsere demolierten Seelen“. Er handelt von einer Berlinerin Anfang 40 in skurrilen familiären und anderen privaten Nöten – etwa eine anders als geplant verlaufene Familienaufstellung oder ein Baby mit unbekanntem Erzeuger.

Wo bleibt Robert Menasse?

Für „Mon Chéri“ hat die 43-jährige Vorarlbergerin nun den heimischen Buchpreis bekommen – und war freudig überrascht: „Das war wirklich nicht auf meiner Agenda.“ Viel Witz hätte ja auch ein anderer Roman auf der Shortlist geboten, und dazu Nachdenken über europäische Gegenwarts- und Vergangenheitsräume auf höchstem intellektuellen und literarischen Niveau: Robert Menasses neuer Roman „Die Erweiterung“. Aber er kam nicht über die Shortlist hinaus, nachdem er beim Deutschen Buchpreis erstaunlicherweise nicht einmal auf der Longlist aufgeschienen war (sein vorheriger Europa-Roman „Die Hauptstadt“ gewann 2017 den Deutschen Buchpreis). Was eher etwas über die diesjährigen Buchpreise aussagt als über den Schriftsteller Robert Menasse.

So wie die Verleihung des Deutschen Buchpreises das Vorspiel zur Frankfurter Buchmesse ist, so der Österreichische zur Buch Wien, der österreichischen Buchmesse. Wie seit 2008 schon üblich, folgen auf die Eröffnung am Mittwoch mit der Langen Nacht der Bücher an unterschiedlichen Standorten Wiens (samt bunter Eröffnungsfeier auf dem Messegelände) vier Tage mit dichtem Programm. Und wenn es stimmt, was die KMU-Forschung Austria erhoben hat, dass ein Viertel der Österreicher zu Weihnachten Bücher verschenkt, kann man die Buch Wien wohl auch schon als Adventmarkt sehen, so wie die Christkindlmärkte, die sich seit November in Wien häufen.

Andruchowytsch und JJ Bola

Sie hat freilich auch intellektuell einiges zu bieten. Heuer, wenig verwunderlich, mit Schwerpunkt auf dem Ukraine-Krieg – angefangen mit dem Eröffnungsvortrag des deutschen Politikwissenschaftlers Herfried Münkler über einen Abend mit dem britischen Russland-Historiker Orlando Figes bis hin zum ukrainischen Schriftsteller Juri Andruchowytsch. Ein weiterer bemerkenswerter internationaler Gast ist der britisch-kongolesische Autor JJ Bola. Er schreibt in seinem jüngsten Buch „Sei kein Mann“ über die verhängnisvolle Wirkung traditioneller Männlichkeitsbilder auf junge Männer in Großbritannien, ausgehend von seinen Erfahrungen als Sozialarbeiter.

Buch Wien Von 23. bis 27. 11., Messe Wien, Halle D, und andere Veranstaltungsorte (buchwien.at).

(sim)