"Gibt keine Zauberformel": Streik in Wiener Ordensspitälern

Fehlendes Geld und Personal treibt die Beschäftigten der Wiener Ordensspitäler auf die Straße. Gesundheitsstadtrat Hacker appelliert für eine gemeinsame Lösung.

Der Personalmangel im Gesundheitssystem wird immer spürbarer, die Unzufriedenheit unter den Betroffenen wächst. An den Wiener Ordensspitälern wird deswegen heute, Mittwoch, gestreikt. Gefordert werden „nachhaltige" Gehaltserhöhungen, wie Gerald Mjka der Vida-Gewerkschaft im Ö1-„Morgenjournal“ betonte. „Es gibt keine Rücksicht. Der nicht enden wollende Druck in den Spitälern hört nicht auf.“

Es fehle an Menschen und monetären Mitteln, bestätigte Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ebenfalls im ORF-Radio. Aber nicht nur das: Die Probleme seien komplex, eine „Zauberformel“, um sie zu lösen, gebe es nicht. Seiner Ansicht nach seien daher Bund, Länder und Gesundheitsverbund gemeinsam gefordert, eine Lösung zu finden.

Wie diese aussehen könnte, ließ Hacker im ORF-Interview zwar offen, skizzierte dafür aber ausführlich die Ursachen: Seit dem Aufkommen des Coronavirus sei der Alltag in Krankenhäusern ein anderer, so der Stadtrat. Und: Das werde, auch wenn die Pandemie politisch vielfach für beendet erklärt werde, auch noch länger so bleiben. Denn: Nach wie vor liegen viele Patientinnen und Patienten in Zusammenhang mit Covid-19 in den Wiener Spitälern. „Das belastet tagtäglich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagte Hacker.

Dass diese Belastungen mit mehr Geld beglichen werden sollten, relativierte der Sozialdemokrat: Der Großteil der Ärztinnen und Ärzte würde „einen großartigen Job machen“. Allerdings: „Fakt ist, der Gesundheitsverbund zahlt in Wien die höchsten Gehälter.“ Zugleich räumte er ein, nichts beschönigen zu wollen. Es gäbe keine „Zauberformel“. Zur Bewältigung der „riesigen Herausforderungen“ brauche es mehr Geld im System. Aber, wie schon gesagt: „Dafür braucht es aber eine gemeinsame Lösung.“

