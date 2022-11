Überförderung? U-Ausschuss nimmt Cofag ins Visier

In den U-Ausschuss geladen sind heute der ehemalige Cofag- und ABBAG-Geschäftsführer Perner sowie ABBAG-Aufsichtsratschef Nolz.

Der ehemalige Geschäftsführer der Coronafinanzierungsagentur (Cofag), Bernhard Perner, hat die Einrichtung der Cofag und seine Person am Mittwoch im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss gegen Kritik verteidigt. Es habe damals, im März 2020, in den Krisenstäben die Sorge gegeben, dass ein Lockdown bei Unternehmen zu Liquiditätsproblemen führt und dies Dominoeffekte auslöst.

Perner lobte auch die hohe Betrugssicherheit der Cofag. Im Gegensatz zu Italien oder Deutschland sei es in Österreich nicht zu systematischem Förderbetrug gekommen. Die Cofag habe dazu mehrere Kontrollmechanismen implementiert. Es habe auch eine automatisierte Vorabprüfung anhand von Algorithmen gegeben, danach wurden die Anträge im Vier-Augen-Prinzip genehmigt. Jeder vergebene Fördereuro habe nur 0,2 Cent an Förderkosten verursacht, lobte Perner die effiziente Abwicklung. In Spitzenzeiten habe die Cofag 100.000 Anträge pro Monat bearbeitet.

Perner sagte, er habe in den vergangenen zehn Jahren für vier ÖVP-Minister gearbeitet. "Man könnte annehmen, eine Karriere wie meine wäre nur mit einer Parteimitgliedschaft möglich. So ist es aber nicht. Ich bin kein Parteimitglied, noch war ich bei einer Schüler- und Studentenverbindung", sagte Perner. Er sei zutiefst überzeugt, seine Laufbahn beruhe auf Qualifikationen und Leistungen. Perner war, bevor er beim Finanzministerium andockte, Berater in der Finanzindustrie und hatte in Deutschland und Asien gearbeitet.

Muttergesellschaft Abbag im Fokus

Dass Perner mehrere Jobs gleichzeitig innehatte, verteidigte er. Dass er etwa Alleingeschäftsführer der Cofag-Mutter Abbag war und gleichzeitig im Kabinett des Finanzministers "war möglich und synergiemäßig gut, weil sich meine Aufgabenbereiche weitgehend gedeckt haben". Dass er zwischenzeitlich auch noch Öbag-Prokurist war, sei möglich gewesen, weil die Arbeit bei der Abbag sehr projektbezogen war und zwischen Abbag und ÖBAG Synergien genutzt wurden.

Die staatliche Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes (Cofag) und ihre Muttergesellschaft Abbag beschäftigen die Abgeordneten im U-Ausschuss den ganzen Tag. Nach Perner ist Abbag-Aufsichtsratschef Wolfgang Nolz geladen.

Der Rechnungshof hatte in einem Bericht Kritik an der Cofag und Perner geübt. In puncto Corona-Hilfen sprachen die Prüfer von einem "beträchtlichen Überförderungspotenzial". Tadel gab es auch für die Errichtung und Besetzung der Leitungs- und Kontrollorgane.

Neos orten Intransparenz, Grüne "absurde Konstruktionen"

Für Neos-Fraktionsführerin Stephanie Krisper ist die Cofag "nichts anderes als Intransparenz und Freunderlwirtschaft in einen schönen rechtlichen Rahmen gegossen". Statt auf die Fachabteilungen in den Ministerien zurückzugreifen, habe man diese Konstruktion geschaffen, um Transparenz und Rechtssicherheit zu vermeiden. Auch ihr Pendant auf SPÖ-Seite, Jan Krainer, betonte, dass die Cofag-Struktur aus zwei Gründen geschaffen wurde, nämlich um die parlamentarische Kontrolle auszuschalten und dafür zu sorgen, dass die Betriebe weniger Rechtssicherheit haben.

Der freiheitliche Wirtschaftssprecher Erwin Angerer will dabei auch die Grünen nicht aus der Verantwortung lassen: "Die Grünen sind sich durchaus im Klaren gewesen, was die Konstruktion der Cofag anbelangt."

Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli wiederum will den Fokus auf die Abbag legen, denn dort habe es "absurde Gehaltskonstruktionen und Bonuszahlungen" gegeben. Bei der Cofag wolle man sich aber auch nicht der Aufklärung verschließen, meinte Tomaselli und räumte ein, dass "nicht immer alles richtig gelaufen ist". Es habe sich aber um eine "besondere Situation gehandelt, es mussten schnell Entscheidungen getroffen werden". Dass aber Einzelne die Chance für sich genutzt hätten, um sich einen Vorteil zu verschaffen, "macht mich wüten und betroffen", so Tomaselli.

ÖVP beharrt auf „Erfolgsgeschichte“

Anders sah das ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger, für den die Cofag nach wie vor eine "Erfolgsgeschichte" ist. Man nehme die Kritik des Rechnungshofes sehr ernst. Damals sei es aber notwendig gewesen, schnell zu handeln. Und die Cofag habe "wesentlich" dazu beigetragen, Österreich in dieser schwierigen Situation zu stabilisieren. "In der Nachbetrachtung kann man Dinge anders sehen", so Hanger, der ebenfalls daran erinnerte, dass auch die Grünen als Koalitionspartner in die Gesetzeswerdung eingebunden waren.

Nach Perner, der am Mittwoch den Anfang macht, und Nolz ist am Nachmittag ein für die Bankenabwicklung zuständiger Bereichsleiter in der Finanzmarktaufsicht (FMA) als dritte Auskunftsperson vorgesehen.

