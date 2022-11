ÖVP-Streit über Migration entbrannt

EP-Vizepräsident Othmar Karas kritisiert Vorstöße seiner Parteikollegen zu Menschenrechten und Schengen scharf. Die Vermischung mit dem Asylthema sei unsäglich.

In der ÖVP ist ein offener Streit über den Umgang mit den derzeit stark steigenden Asyl- und Migrationszahlen ausgebrochen. „Fassungslos“ sei er über manchen Vorstoß von Parteikollegen, betonte Othmar Karas am gestrigen Mittwoch gegenüber Journalisten in Straßburg: Österreichs Regierung droht mit einer Blockade bei der geplanten Abstimmung zur Schengen-Erweiterung um Kroatien, Bulgarien und Rumänien beim Rat der Innenminister am 8. Dezember.

Zwar hat Kanzler Karl Nehammer die Vetodrohung seines Innenministers und Parteikollegen Gerhard Karner in Bezug auf Kroatien schmallippig zurück genommen – doch die Angelegenheit sorgt in Brüssel wie Straßburg für reichlich Irritationen. „Ich bin über die österreichische Blockadedrohung äußerst verwundert, zumal sie die drei betroffenen EU-Mitgliedstaaten vor den Kopf stößt. Alle drei erfüllen die Bedingungen für die Aufnahme in den grenzfreien Raum“, so der Vzepräsident der Europäischen Bürgerkammer. Das Europaparlament hat deren Aufnahme deshalb bereits mit großer Mehrheit zugestimmt.

Doch ein weiterer Punkt sorgt bei Karas für gehörigen Ärger. Am Dienstag hatte Burgenlands ÖVP-Chef Christian Sagartz seine Unterstützung für das Ansinnen von Klubchef August Wöginger unterstrichen, die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) in Asyl- und Migrationsfragen zu überdenken, ohne dabei auf konkrete Punkte einzugehen. „Menschenrechte sind für das Europäische Parlament nicht verhandelbar“, betont Karas. Von „rückwärtsgewandten Forderungen“ ist die Rede.