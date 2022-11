Strache-Prozess: Warum spendet ein SPÖ-Urgestein an die FPÖ?

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Weg in den Saal 211.

Hat sich der frühere Vizekanzler von einem Privatklinik-Betreiber bestechen lassen? Diese Frage wird im Wiener Straflandesgericht erörtert. Die „Presse“ berichtet live.

Hat sich der frühere Vizekanzler und FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache der Bestechlichkeit schuldig gemacht? Hat Walter Grubmüller, Eigentümer der Privatklinik Währing, eine Bestechung begangen? Antworten auf diese Fragen sucht heute, Donnerstag, Richterin Helene Gnida am Landesgericht für Strafsachen in Wien. Mehr noch: Mit einem Urteil ist zu rechnen.

Woum geht es? Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, konkret Oberstaatsanwalt Bernhard Weratschnig, wirft Strache vor, sich über die Maßen für die Aufnahme der Privatklinik Währing in den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds, kurz Prikraf, stark gemacht zu haben, um Leistungen direkt mit den Sozialversicherungen verrechnen zu können – zuerst als Oppositionspolitiker, dann als Vizekanzler. So habe es im Frühjahr und Sommer 2017 erst eine Pressekonferenz, dann einen blauen Initiativantrag zum Thema gegeben. Der Fonds solle „für alle Privatkliniken“ geöffnet werden, wurde propagiert. Nachdem die FPÖ im Dezember 2017 in die Bundesregierung gekommen war, folgte Ende 2018 eine Gesetzesänderung, einschließlich einer Erhöhung des Fonds. Grubmüller habe sich dafür erkenntlich gezeigt und der freiheitlichen Bundespartei 2016 und 2017 erst 2000, dann 10.000 Euro gespendet, so die Version der WKStA.

Er habe aus Enttäuschung über die SPÖ, deren Mitglied er über Jahre hinweg war, an die FPÖ gespendet, beteuerte indes Grubmüller. Diese setze sich schließlich als einzige Partei für die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer ein, mit der er wegen der Prikraf-Aufnahme im Clinch lag. Auch Strache plädierte in der Neuauflage des Verfahrens auf „nicht schuldig“. Zum einen sei die FPÖ keine „Spendenpartei“. Zum anderen sei der Umstand, dass er den Prikraf thematisiert habe, allein dem geschuldet, dass die FPÖ „Missstände“ stets aufzudecken pflege.

Apropos Neuauflage, kurz zur Erinnerung: Im August 2021 wurde er in der Causa zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten verurteilt, Grubmüller mit zwölf Monaten bedingt belegt. Beide gingen in Berufung und hatten Erfolg: Das Oberlandesgericht Wien hob die Urteile auf und ordnete die Wiederholung des Prozesses an. Die Unschuldsvermutung ist weiterhin aufrecht.

Der Liveticker zum Mitlesen: