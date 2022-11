Steinbäcker, der sanfte Revoluzzer

Gert Steinbäcker hat als Sänger und Liederschreiber bei EAV, Mashuun und STS für starke Akzente gesorgt. Jetzt präsentiert er mit „44“ eine ungewöhnliche Kompilation. Und geht mit 70 auf Abschiedstournee.

Meine Mutter, Gott hab sie selig, hat bezüglich ,Satisfaction‘ zu mir gesagt: Das sagst aber selbst du, dass das keine Musik ist.“ Der 16-jährige Gert Steinbäcker hat es nicht gesagt. Im Gegenteil: „Wir haben fürs Revoltieren gelebt.“

In wenigen Tagen wird er Siebzig, die Rolling Stones sind immer noch seine Lieblingsband. Vor allem die Alben „Beggars Banquet“ und „Black And Blue“ liebt er. 2013 hat er sie zuletzt in London live gesehen. Ist Mick Jagger ein gutes Vorbild bezüglich so spät als möglich jung zu sterben? „Nein. Die haben einen anderen Schmäh. Der Jagger muss fertigturnen und permanent Millionen machen. Das ist nicht meine G'schicht. Ich bewege mich schon auch, aber nicht exzessiv.“