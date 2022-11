Klimaaktivisten legen Flugverkehr am Flughafen Berlin lahm

Aktuell seien beide Start- und Landebahnen gesperrt, so der Betreiber des Flughafens. Zur Zahl der betroffenen Flüge konnte man noch keine Auskunft geben.

Der Berliner Flughafen hat am Donnerstag den Flugbetrieb wegen einer Protestaktion der Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Bewegung "Letzte Generation" eingestellt. "Wegen des unbefugten Zutritts mehrerer Personen sind aktuell beide Start- und Landebahnen am BER gesperrt", schrieb der Flughafenbetreiber auf der Website und auch auf Social Media. Mehrere Maschinen steuerten daraufhin andere Flughäfen an, andere drehten Warteschleifen, wie auf der Flugbeobachtungsseite Flightradar24 zu sehen war.

Zur Zahl der betroffenen Flüge konnte ein Flughafensprecher keine Auskunft geben. Einige der Aktivistinnen und Aktivisten hätten sich festgeklebt, bestätigte die Bundespolizei.

(APA/Reuters)