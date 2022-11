WM-Kritiker dreht Fußball-Fans in Bars den Fernseher ab

Der französische Aktivist will mit Fußball-Fans über Quatar und die Zustände in dem Land sprechen. Damit diese auch ein offenes Ohr haben, dreht er unbemerkt das TV-Gerät ab.

Protest kann vielfältige Formen annehmen. Ein Franzose beweist dabei besonders viel Kreativität und spaziert durch die Bars, in denen Spiele der Fußball-WM gezeigt werden. Mithilfe eines kleinen Gadgets lässt er den Fernseher schwarz werden.

Dabei handelt es sich um eine Universalfernbedienung, die völlig zurecht diesen Namen trägt. Entwickelt wurde sie 2004 von dem Hacker Mitch Altman. Die TV-B-Gone (Fernseher sei verschwunden, die etwas freie Übersetzung; Anm. d. Red.) funktioniert dabei recht einfach: Drückt man den Knopf werden die dafür intern gespeicherten Kodierungen für TV-Fernbedienungen seriell abgefragt, bis die passende abgefragt wurde. Per Infrarot-Signal wird der Fernseher dann ausgeschaltet und das passiert binnen weniger Sekunden.

Das Gerät hat eine Reichweite von knapp 100 Meter. Es könnte also durchaus passieren, dass auch in naheliegenden Gebäuden der Fernseher seinen Dienst versagt. Und dort weiß man dann nichts von den Vorgängen.

Doch der Aktivist will den Fußball-Fans nicht das Spiel verleiden, sondern die Zeit nutzen, um über die Menschenrechtsverletzungen und die Zustände, die in dem Land herrschen, sprechen. Um nicht in einer spannenden Situation den Knopf zu betätigen, hat er sich entschieden, dies nur in den Werbepausen zu machen, denn diese, so sagt er gegenüber Le Parisien, will sowieso keiner sehen.

(bagre)