Gewalt gegen Frauen: Ist es "draußen" gefährlicher geworden?

Vergewaltigungen, Überfälle, Straßenkrawalle: Die Gewalt auf offener Straße häufte sich zuletzt. Die Angst vor dem „Gespenst hinter dem Busch“ sei dennoch „irrational“, sagt Konfliktforscherin Birgitt Haller. Das eigene Zuhause bleibe der „gefährlichste Ort“.

Auf ihrer Tagesordnung steht eine tägliche Dosis Gewalt: Weltweit stirbt alle elf Minuten eine Frau durch die Hand eines Familienmitglieds. Zwölf bis 15 Prozent aller Frauen in Europa werden täglich in ihren eigenen vier Wänden geschlagen. In Österreich erlebt jede Dritte ab dem 15. Lebensjahr zumindest einmal körperliche oder sexuelle Gewalt. Schockierende Zahlen, auf die nicht nur der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November hinweist, sondern auch eine Kampagne des Bundeskanzleramts („16 Tage gegen Gewalt“), die bis zum Tag der Menschenrechte am 6. Dezember begangen wird. Der heimische Handel unterstützt sie auch heuer: Notrufnummern von Polizei, Frauenhelpline und Gewaltschutzzentren werden auf Kassabons gedruckt. Ein Gewaltschutzgipfel am 6. Dezember bildet den Abschluss der Initiative.