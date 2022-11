James Bond im Dienste der Zeit

c Danjaq and MGM / No time to die, 007 and related James Bond Indicia c 1962-2020 Danjaq and MGM. All Rights Reserved.

Seit 1962 rettet James Bond auf der Leinwand die Welt. So gut wie jedes Mal kamen seine Abenteuer einem Wettlauf mit der Zeit gleich. Das ist aber nur ein Grund für Omega, das große Jubiläum mit zwei neuen „Seamaster“-Modellen zu feiern.

Am 5. Oktober 1962 erschien die erste Platte der Beatles. Sie hieß „Love Me Do“. Die vier Pilzköpfe sind längst Geschichte, im Gegensatz zu James Bond, der ebenfalls an jenem Tag seinen ersten Auftritt hatte. An besagtem Freitag wurde im Londoner Pavillon am Piccadilly Circus das erste Leinwandabenteuer des fiktiven britischen Geheimagenten James Bond uraufgeführt.

Sean Connery musste in „James Bond – 007 jagt Dr. No“ in der Rolle des Spions und Royal-Navy-Offiziers die USA vor einer Racheaktion des wahnsinnigen Wissenschaftlers Dr. No bewahren. An seiner Seite: die Schweizer Schauspielerin Ursula Andress als erstes „Bond-Girl“ Honey Rider. Ihr Auftritt am Strand bleibt bis heute unvergessen. Viel mehr noch aber der Titelheld des Streifens, von dem seinerzeit wohl kaum einer glaubte, dass er auch noch nachfolgende Generationen in seinen Bann ziehen würde.