Oh, so big! Sightseeing in Bangkok mit den Öffis

Hauptbild • Buslinie 1 - Beauty von anno dazumal. • Hartmut Hallek

Die thailändische Megametropole mit anderen Augen sehen, indem man sie mit Bus, Metro oder Skytrain durchkreuzt. Nicht auf jede Route durch Bangkok verirren sich Massen an Touristen.

„Wie, es gibt eine Metro?“ Die war unseren Freunden bei ihrem Besuch in Bangkok gar nicht aufgefallen. „Bei dem ganzen Wasser in der Stadt, den Kanälen, dem Riesenfluss, dem Monsun." hätten sie die nie erwartet. Doch die Metro-Frage passt. Im Gegensatz zur Hochbahn Skytrain fährt sie unauffällig im Untergrund, und Öffis haben Bangkok-Besucher ohnehin nicht so auf dem Radar. Bis 1999 waren sie auch kaum existent. Mittlerweile werden sie zügig ausgebaut: Metro, Skytrain, Züge, Busse, Fähren – mit ihnen kann man die Stadt erleben, authentisch unter Thais. Und Bangkoks Öffis sind selbst ein Erlebnis.

Dass man die Schrift nicht lesen, die Sprache nicht verstehen kann – der Kitzel gehört dazu. Infos und Durchsagen gibt es aber auch in Englisch, nicht nur in der Metro und dem Skytrain. Für das Sightseeing der Mega-City von neun Millionen Menschen sind Öffis eine gute, preiswerte Wahl.