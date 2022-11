Der Friedensprediger aus Gaza

Izzeldin Abuelaish, Arzt aus Gaza, verlor drei Töchter bei einem israelischen Angriff. Doch er will nicht hassen, sondern sucht die Aussöhnung mit Israel.

Wien. Das Grauen aus Gaza kam abends live in die israelischen Wohnzimmer, und mit einem Mal wusste eine breite Öffentlichkeit auch um das Leid auf der anderen Seite des Grenzwalls. In ohnmächtiger Wut und Schmerz hatte Izzeldin Abuelaish am 16. Jänner 2009 seinen Freund, den israelischen Journalisten Shlomo Eldar, während einer Diskussion im TV-Studio in Tel Aviv angerufen – kurz nachdem Raketen in seinem Haus eingeschlagen und seine Töchter Bessan, Mayar, Aya und deren Cousine Noor tödlich getroffen hatten.

Als Arzt sah der Gynäkologe Abuelaish auf den ersten Blick, dass jede Hilfe für sie vergebens war. Doch Shatha, eine weitere Tochter, war noch am Leben, allerdings schwer verletzt. Für sie galt es, so schnell wie möglich Rettung zu mobilisieren. Und so war sein Anruf in Israel Hilferuf und Anklage in einem.