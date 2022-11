Gedankensplitter von Peter Rosei: In Dantes Wald

Drucken

Hauptbild • Wie die Lichtflecken im Wald vor uns hertanzen, tanzt nicht auch das Bild, das wir uns von unserem Leben machen? • Jana Mänz/picturedesk

Der Weg, wie er bisher vor uns lag, war voll der Verheißungen. Jetzt, kommt mir vor, liegt er plötzlich voller Hindernisse. Unsere Probleme sind ganz andere geworden, wie es scheint. Tatsächlich haben die Ungeheuer ringsum wohl nur geschlafen – jetzt sind sie aufgewacht.

Aus nichts wird nichts. – Dieser Satz, ernst genommen: wahrlich ein guter Einstieg ins Denken. (Vielleicht, überleg mal, gäb's sonst kein Universum.)



****

Wissen und glauben: Wir müssen die beiden stets auseinanderhalten. Am besten lässt sich der Zusammenhang vielleicht in einem Bild fassen: Zwischen Wissen und Glauben rinnt ein breiter Fluss. Finden wir auf unsere Fragen hier keine Antwort, setzen wir über den Fluss und rufen uns von dort die Antworten zu.



****

Wenn wir glauben, erscheint alles in einem anderen Licht. Ähnlich bei der Liebe: Lieben wir, steigt die Temperatur, es wird Frühling, könnte man sagen, und das gefrorene Meer in uns, von dem Kafka spricht, bekommt Risse.



****

„Das ganze Unglück der Menschen rührt daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen“, heißt es bei Blaise Pascal. Zwar ist dieser Satz nicht so platt aufzufassen, wie er daherkommt – Pascal meinte nämlich, die Menschen versuchten durch ständige Aktivität den bedrängenden Gedanken an Krankheit, Verlassenheit und Tod zu entgehen, statt sich damit auseinanderzusetzen – und da ist etwas dran. Wir nehmen uns hier aber die Freiheit, den Satz umzudrehen und uns zu fragen, was er dann leistet: „Das Unglück der Menschen rührt daher, dass sie ständig in ihrem Zimmer bleiben.“ Wer immer nur daheim sitzt, kann, wie man weiß, leicht den stark grassierenden Infekt einfangen, dass er zuletzt so sehr daheim ist, dass er niemand mehr um sich herum dulden mag, der nicht ebenso daheim ist wie er selbst: daheimer als daheim.