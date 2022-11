So schlecht war er nicht, der Neunzigerjahre-Pop

Drucken

Hauptbild • Kostüme der Spice Girls, die während einer Auktion bei Sotheby's versteigert wurden. • PA Images via Getty Images

Wenn ich gestehe, dass mich die Mainstream-Popmusik der Neunzigerjahre berührt, weil sie mich an unbeschwerte Zeiten erinnert, muss ich mich darauf einstellen, ausgelacht zu werden. Dabei gibt es gute Argumente dafür, die Neunziger für ein herausragendes Musikjahrzehnt zu halten.

Dieses Jahr wurde ich 37 Jahre alt. Grundsätzlich fühle ich mich damit immer noch ziemlich jung, in vielen Dingen sogar erschreckend unerfahren, muss aber feststellen, dass es mittlerweile Bereiche gibt, in denen ich erste Alterserscheinungen zeige. Zum Beispiel bin ich jetzt so alt, dass ich aus nostalgischen Gründen die Popsongs aus meiner Teenagerzeit höre und von ihnen ergriffen bin – unabhängig davon, ob sie mir früher gefallen haben oder nicht. Dies ist freilich kein ungewöhnliches Phänomen, ich habe es früher schon leicht befremdet bei älteren Verwandten und Freunden beobachtet. Erstaunlich ist allerdings, dass dieser Prozess sogar bei Menschen einsetzt, die – wie ich – ihre Teenagerzeit in den Neunzigerjahren verbracht haben, einem Musikjahrzehnt von eher zweifelhaftem Ruf.

Wer in den Siebzigerjahren jung war, hat üblicherweise keine Rechtfertigungsprobleme, wenn es darum geht, die Jugend musikhistorisch zu verklären: Es gab innovative Rock- und Punkbands und Singer-Songwriter, Musik war überwiegend handgemacht und authentisch, viele Texte drückten die Hoffnung aus, durch politisches Engagement etwas bewirken zu können. So ein Lebensgefühl schreibt man sich gern als Überschrift über seine Jugend. Auch die ehemaligen Teenager aus den Achtzigern haben es relativ leicht: Sie hatten den coolen Synthesizer-Pop von Depeche Mode und den sanften Gothic von The Cure, der düster und fröhlich zugleich war, und trugen dazu lässige Lederjacken.

Wenn ich aber gestehe, dass mich Neunzigerjahre-Mainstream-Popmusik berührt und ich sie gern höre, weil sie mich an unbeschwerte Zeiten erinnert, tröstet und ermutigt, muss ich mich darauf einstellen, ausgelacht zu werden. Dabei gibt es gute Argumente dafür, die Neunziger für ein herausragendes Musikjahrzehnt zu halten. Es gab Pop-Balladen und zeitlose Klassiker, etwa von Whitney Houston, spektakuläre Bühnenshows und Musikvideos, zum Beispiel von Michael Jackson, und es gab ein Phänomen, das mich bis heute besonders fasziniert: nämlich Girlgroups.

Im Jahr 1996 begann von England ausgehend die Weltkarriere der Spice Girls. Ich war elf Jahre alt und entdeckte zum ersten Mal meine Neigung dazu, Fan zu sein. Jede Woche las ich vier bis fünf verschiedene Jugendzeitschriften, sammelte Artikel und Interviews in dicken Ordnern und klebte die Wände meines Zimmers bis zum letzten Winkel mit Postern voll. Das Erste, was mich an den Spice Girls faszinierte, waren nicht die Songs, sondern die Personen. Es lässt sich dasselbe Prinzip ablesen, das zuvor schon bei diversen Boygroups erfolgreich war: Auf ein Zeitungsinserat hin waren fünf Quereinsteigerinnen gecastet worden, die jeweils unterschiedliche Rollen verkörperten. Dies führte im Ergebnis zu einem erstaunlich breit gefächerten Identifikationsangebot für ein großes Publikum. Es gab eine verführerische Rothaarige (Geri Halliwell, sie war immer meine Favoritin), eine elegante Dunkelhaarige (Victoria Adams, spätere Beckham), eine unschuldige Blonde (Emma Bunton), einen frechen Wildfang mit Lockenkopf (Melanie Brown) und eine Sportliche, die in Jogginghosen und Tanktops, manchmal sogar im Schlabberpulli und fast ungeschminkt auftrat (Melanie Chisholm).