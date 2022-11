In der Hölle ist es bitterkalt

Man kann die Praxis der Wärmestuben gar nicht genug loben.

Temperaturen werden ungemein subjektiv empfunden. Das ist auch bei den Nutzern all der Säle und Kammern im „Gegengift“ so. Die Kinogeherin fröstelt im Videosaal bei „La tenda rossa“, wenn die Klimaanlage im Hochsommer den Raum auf 25Grad Celsius runtergekühlt hat. Der Leser in der Literaturstube reißt mitten im Winter das Fenster auf, weil ihm die mittels Elektroofen erzeugten 21 Grad bei der Lektüre von „The English Patient“ zu heiß sind.