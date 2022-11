Deutsche Bank setzt auf Asien

Die Deutsche Bank hofft auf Wachstum bei Transaktionen, andere Banken werden vorsichtiger.

Singapur. Die Deutsche Bank sieht Raum für eine Ausweitung ihres Dealgeschäfts in Asien. Während einige Konkurrenten angesichts der starken Abkühlung in China wachsamer werden, will sie selektiv neue Mitarbeiter einstellen.

„Da verschiedene Branchenakteure zunehmend vorsichtiger werden, sehen wir die Möglichkeit, unseren Marktanteil in einigen Bereichen, in denen dies sinnvoll ist, strategisch auszubauen“, erklärte Amit Khattar, Leiter des Investmentbankings für den asiatisch-pazifischen Raum, in Singapur. Er geht davon aus, dass das Beratungs- und Finanzierungsgeschäft das Wachstum in der Region in den nächsten Jahren vorantreiben wird, bis die Kapitalmärkte voll in Schwung kommen, was noch etwa ein Jahr dauern könnte. Die Fusionspipeline werde bei der Bank größtenteils von Südostasien, Südkorea und Australien gespeist. „Wir fühlen uns im asiatisch-pazifischen Raum ziemlich robust“, sagte Khattar. Starke Dynamik zeige sich in Bezug auf Transaktionen in Indien. Die Aktivität in Thailand und Singapur sei solide.

Ein Einbruch der Aktien- und Anleiheemissionen in China hat die ausländischen Banken hart getroffen, viele haben in den vergangenen Monaten Stellen abgebaut. Die Credit Suisse Group AG streicht mindestens ein Drittel ihres Investmentbanking-Personals und etwa 40 Prozent der Analysemitarbeiter in China. Morgan Stanley will sich im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) von rund zehn Prozent seiner 500Mitarbeiter im Investmentbanking trennen. (Bloomberg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.11.2022)