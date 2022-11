Minister Rauch: Ukrainer sollen in die Sozialhilfe

Grüner schloss sich AMS-Vorschlag an, ÖVP dagegen.

Wien. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) unterstützt den Vorschlag von AMS-Chef Johannes Kopf, Vertriebenen aus der Ukraine Sozialhilfe auszuzahlen. „Ich bin der Meinung, der Anspruch auf Sozialhilfe ist eine gute Möglichkeit, um Ukrainer leichter in den Arbeitsmarkt zu integrieren“, sagte Rauch. Derzeit sind sie lediglich in der Grundversorgung – und bekommen damit weniger Geld, sind aber nicht zur Arbeitsaufnahme verpflichtet. Für die Anzahl der Sozialhilfebezieher hätte dies beträchtliche Auswirkungen: Aktuell befinden sich ungefähr eine Viertelmillion Menschen in der Sozialhilfe, vormals Mindestsicherung. Doch der Anteil der mehr als 60.000 Ukrainer im Land, die derzeit arbeiten, ist laut Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) gering, zuletzt war die Rede von rund 7000 Beschäftigten. Rauchs Vorschlag lehnt Raab nun ab: Ukrainer sollten „ohne Umweg über die Sozialhilfe direkt in den Arbeitsmarkt“. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.11.2022)