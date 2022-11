Adventmärkte: „Die Stimmung ist irrsinnig gut“

Der Weihnachtsmarkt in Schönbrunn – im Bild der dortige Schneekugelstand – war zum Auftakt „extrem gut besucht“.

Die Wiener Weihnachtsmärkte sind zum Beginn der Saison trotz Inflation überraschend gut besucht.

Wien. Wer die Menschenmassen am vergangenen Wochenende vor dem Rathaus oder dem Schloss Schönbrunn beobachtet hat (oder selbst Teil davon war), wird es vermutet haben: Die Lust, einen der Wiener Weihnachtsmärkte zu besuchen, scheint – Inflation hin oder her – in Wien groß zu sein.

Auch wenn das Geschäft traditionell erst mit dem ersten Adventwochenende (also diesem) richtig an Fahrt gewinnt und die Wochen davor eher als ruhigerer Start mit überschaubaren Umsätzen gelten, sind die meisten Wiener Weihnachtsmärkte mit der Besucherfrequenz zum Auftakt der Saison durchaus sehr zufrieden.