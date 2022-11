Die neue englische Lustlosigkeit

Die USA hatten gute Chancen, mussten sich gegen England aber mit einem 0:0 begnügen. Das 6:2 der „Lions“ gegen den Iran täuschte über endlose Mängel hinweg, Am finalen Spieltag der Gruppe warten brisante Duelle: die „Battle of England“ und der Schlagabtausch Iran gegen USA.

Al Khor. Was gegen Iran noch spielend leicht gewirkt hatte, schien in der zweiten WM-Partie der Engländer gegen USA vergessen. Ohne Idee, nötigen Antrieb und mit einem auffällig laschen Umschaltspiel zogen McGuire, Kane und Mount da zu Werke. Dass damit gegen schnelle, ambitionierte und hoch talentierte US-Spieler wie Adams oder Weah nichts zu gewinnen war, hätte allen klar sein müssen. Das 6:2 gegen Iran mag über vieles hinweggetäuscht haben, das fünfte 0:0 dieser WM jedoch relativierte alle Träume. Und geholfen hat dieser Punkt auch keiner Mannschaft.

England ist in dieser Form und mit dieser Taktik alles, nur kein Titelanwärter. Die Armbinden-Debatte hat auch den „Three Lions“ Kraft und Konzentration gekostet, das Mühen, das fehlende Tempo und der ansonst so prägnante Zug zum Tor waren schmerzlich vermisst. Und die Chancen? Pulisic traf immerhin die Latte, die „Lions“ hatten in der zweiten Hälfte bis auf einen Kane-Kopfball (93.) nichts zu bieten.

England kann bei einer Fußball-Weltmeisterschaft offenbar nicht gegen die USA gewinnen. Nach einer sensationellen 0:1-Niederlage 1950 und einem 1:1 vor zwölf Jahren in Südafrika trennten sich die beiden Mannschaften in Al Khor torlos. Damit erhielt die „Battle of England“ gegen Wales am Dienstag extra Brisanz – der Sieger steigt auf. Es braucht zumindest ein Remis.

Die USA ahnten schon vor der Weltmeisterschaft, dass es wohl auf ein - politisch brisantes - Finale gegen den Iran hinauslaufen würde. Der hatte einige Stunden zuvor mit einem 2:0-Erfolg gegen Wales von sich reden gemacht und drei Punkte eingeheimst. Jetzt ist aus dieser Vorahnung eine Gewissheit geworden.