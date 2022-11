Geigerin Patricia Kopatchinskaja: „Ich weiß nicht, wo zu Hause ist“

(c) Caio Kauffmann

Die Geigerin Patricia Kopatchinskaja will in Wien einen Neustart wagen.

Kürzlich ist Patricia Kopatchinskaja von Bern nach Wien gezogen, das empfindet sie als große Veränderung. Doch als Geigerin ist sie ohnehin nie lang an einem Ort. Ihrer Tochter gegenüber hat sie deshalb immer ein schlechtes Gewissen. Ihre Reisen plant sie mit Umsicht, um nicht mehr zu fliegen als notwendig – der Umwelt zuliebe.

Hier stehen ganz schön viele Kartons herum.



Patricia Kopatchinskaja: Ja, ich bin gerade umgezogen. Ich werde jetzt in Wien wohnen, nachdem ich 25 Jahre in Bern in der Schweiz gelebt habe.



War Wien Ihre erste Wahl?