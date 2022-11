Reizsteigerung als Erfolgsrezept - seit über 20 Jahren

Drucken

Beim Netflix-Reality-Format „Too Hot to Handle" werden normschöne Singles unter einem Keuschheitsgebot auf einer paradiesischen Insel ausgesetzt.

Stetige Modifikation verhilft dem Reality-TV seit mehr als zwanzig Jahren zum konstanten Erfolg. Dabei bleiben die Grundbausteine des Genres aber recht unverändert.

Begonnen hat alles mit ein paar Containern in den Niederlanden und einer Kamera, die nicht aufhörte zu filmen. 1999 wurde „Big Brother“ zum internationalen Medienphänomen, nur ein Jahr später startete die erste Staffel im deutschen Fernsehen. Es war die Geburtsstunde des deutschsprachigen Reality-TV, das auch in Österreich bald Früchte trug. Erst vorige Woche wurde das Finale des neuen ATV-Formats „Forsthaus Rampensau“ ausgestrahlt. Neun Promi-Paare spielten dort um den Sieg und gegen den Auszug aus einer Almhütte in Kärnten. Im Schnitt erreichte eine Folge laut Produzent ATV einen Marktanteil von 11,3 Prozent. Mit der Show meldete der Fernsehsender den erfolgreichsten Start einer Sendung seit „Bauer sucht Frau“ – ebenso Reality-Format.



Verändert hat sich seit den frühen Anfängen so einiges, nicht aber das Grundrezept des Genres oder dessen Erfolg. Es geht um Konflikt und Wettstreit („Confrontainment“), zwischenmenschliche Dramen und Welten, die einem oft fremd sind. Themenschwerpunkte sind breit gefächert: Es gibt Datingformate, wo normschöne Singles im Paradies aufeinandertreffen – wahlweise nackt, kostümiert oder bekleidet („Love Island“, „Too Hot to Handle“), Wettkämpfe vermeintlicher Promis („Dschungelcamp“, „Forsthaus Rampensau“), Castingshows („Germany's Next Topmodel“, „Deutschland sucht den Superstar“), Einblicke in die Lebensrealität der Reichen und Schönen oder in die Leben von ökonomisch Benachteiligten („Teenager werden Mütter“).