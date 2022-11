Kasachstans gläserne Bürger

Das riesige zentralasiatische Land will Vorreiter in Sachen Digitalisierung werden. Bereits jetzt dient das Handy als Zahlungsmittel, Führerschein und Personalausweis.

Im Astana Hub, einem Glasbau im Süden der Stadt, eingebettet in einen Gebäudekomplex mit noch mehr Glas, wird in die Tasten gehaut. Zwei junge Männer aus Tadschikistan haben gerade für ihren Start-up eine beachtliche Investmentsumme lukrieren können, jetzt gehe es an die Umsetzung, erzählen die beiden, ihre Euphorie aus Höflichkeit leicht verdecken wollend. In Nebenräumen haben Grüppchen junger Leute die Köpfe zusammengesteckt, an einer anderen Ecke dürfte ein Mann eine herausragende Idee gehabt haben, so fest und schnell wie er mit Bleistift sein Heft beschriftet.



Im Astana Hub herrscht Silicon-Valley-Stimmung. Die Räume haben die Atmosphäre eines Coworking-Büros, es gibt offene Kaffeetheken, biegbare Bürosessel. Hier, in Zentralasiens größtem Tech-Park, sollen Ideen geboren werden, die Kasachstan schneller ins digitale Zeitalter katapultieren.