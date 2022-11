Links? Rechts? Sahra Wagenknecht!

In der Krise blüht die Linke Sahra Wagenknecht auf. Ihre Tiraden gegen das Establishment kommen auch bei AfD-Wählern an. Gründet sie eine Partei?

Donnerstagnachmittag, in der Nähe des deutschen Bundestags in Berlin. Vor den Fenstern des Besprechungszimmers wird es bereits dunkel, drinnen sitzt Gregor Gysi an einem Tisch, vor ihm eine Gruppe ausländischer Journalisten. „Dass das noch mal meine Aufgabe wird zu versuchen, es hinzubekommen, hätte ich auch nicht gedacht“, sagt der 74-Jährige.



Die Aufgabe, das ist nicht weniger als die Rettung seines Lebenswerks. Es geht um den Versuch, die Partei, die er nach der Wende aus den Trümmern der DDR-Einheitspartei SED gegründet und auf ihren verschlungenen Wegen bis in die Gegenwart begleitet hat, davor zu bewahren, sich zu zerreiben. Es gebe darin ein „Denunziationsklima“, die Linke sei zu einem „Laden der tausend kleinen Dinge“ geworden, ohne „zentrale Führungsfigur“, klagt Gysi. Aber vor allem geht's gerade um Sahra.