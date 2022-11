„Die Dämonen“ im Burgtheater: Da ringen verzweifelte Russen

Dostojewskis Roman „Die Dämonen“ vier Stunden lang im Burgtheater: Ideenschlachten verlorener Menschen, grandios gespielt, mit einer durch viel Witz gemilderten Wucht.

An so einem Abend weiß man wieder, warum man das Theater braucht: allein ein solches Ensemble versammelt auf einer Bühne zu haben, von Maria Happel bis zu Jan Bülow, Birgit Minichmayr bis Markus Hering und Itan Tiray, von Dagna Litzenberger-Vinet und Oliver Nägele bis zu Nicholas Ofczarek und so fort – wo doch schon eine Happel allein ein Ereignis wäre.



Es braucht auch besondere Ermöglicher, einen Regisseur wie hier den Niederländer Johan Simons – und es braucht den besonderen Text: Dostojewski, theater- und gegenwartsfähig gemacht durch Sebastian Huber auf Basis der Übersetzung der legendären Swetlana Geier. Dazu in einem düstere Großbürgerlichkeit evozierenden, schlichten Bühnenbild leicht „orientalisch“ wirkende Kostüme und eine Schattenspiel-Ästhetik, die unser Verhältnis zu Dostojewskis Figuren spiegelt, sie unmerklich ins „Asiatisch-Exotische“ und Historische entrückt. Außerdem ein tiefer Bühnenhintergrund, wo Figuren, die gerade nichts zu reden haben, dennoch für zusätzliches Leben sorgen.