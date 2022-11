Gut-Behrami siegt in Killington

Gut-Behrami in Killington.

Die Schweizerin gewinnt den Riesentorlauf an der US-Ostküste. Mikaela Shiffrin enttäuscht beim Heimrennen.

Der erste Saison-Riesentorlauf der alpinen Ski-Frauen ist zur Beute von Lara Gut-Behrami geworden. Die Schweizerin setzte sich am Samstag in Killington (USA) vor der Italienerin Marta Bassino (+0,07 Sek.) und der Halbzeitführenden Sara Hector aus Schweden (+0,20) durch. Die ÖSV-Frauen zeigten mit der fünftplatzierten Katharina Liensberger (+0,55) als neuerlich bester Österreicherin auf.

Beim Rennen in den Green Mountains von Vermont war wegen Windes vom Reservestart angeschoben worden. Letztlich spielte bei Guts 35. Weltcupsieg, dem ersten im Riesentorlauf seit Sölden 2016, auch das Wetterglück mit. Hector und die Halbzeit-Zweite Ragnhild Mowinckel verloren im zugigen oberen Streckenteil doch entscheidende Zehntelsekunden.

Ricarda Haaser hatte sich als Achte als potenzieller ÖSV-Lichtblick in Stellung gebracht, rutschte im Finaldurchgang aber auf Platz 15 noch hinter Ramona Siebenhofer (12.) zurück. Ähnlich erging es Topfavoritin Mikaela Shiffrin, die als 13. in ihrer Heimat vor dem Slalom am Sonntag (16.15 Uhr MEZ/19.00/live ORF 1) gewaltig ausließ. Auch Tessa Worley (FRA), die Kugelgewinnerin des Vorjahres, war mit Platz sieben nicht wirklich zufrieden.

Auf der Suche nach der Rennform punkteten noch Franziska Gritsch (20.) , Katharina Truppe (22.) und Katharina Huber (24.). Elisabeth Kappaurer schied im ersten Durchgang aus, Elisa Mörzinger (33.), Nina Astner (42.) und Magdalena Egger (50.) verpassten den Finallauf der besten 30.

Eine Hoffnungsträgerin sagte bereits kurzfristig ab: Stephanie Brunner verzichtete wegen fehlender Sicherheit nach ihrer Knieverletzung auf den Start. Seit ihrem dritten Platz in Killington 2018 hat es aus österreichischer Sicht nur Liensberger als Dritte (Lienz, Dezember/2019) auf das Stockerl in dieser Disziplin geschafft.

(APA)