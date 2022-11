Ex-Freund in Wels ausgeraubt: Drei Personen festgenommen

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war der 32-Jährige unter einem Vorwand in die Wohnung seiner 23-jährigen Ex-Freundin gelockt worden. Dort wurde er von zwei Männern mit Messern bedroht, verletzt und beraubt.

In Oberösterreich sind drei Verdächtige festgenommen worden, die am Montag einen 32-jährigen Mann in Wels ausgeraubt haben sollen. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war der Mann unter einem Vorwand in die Wohnung seiner 23-jährigen Ex-Freundin gelockt worden. Dort wurde er von zwei Männern mit Messern bedroht, verletzt und beraubt.

Laut Polizei wollte einer der beiden Männer, ein 22-jähriger Syrer, der auch der neue Freund der Beschuldigten ist, dem Opfer eine Abreibung verpassen. Zu diesem Vorhaben hat er einen 19-jährigen Freund eingeladen, der ihn unterstützen sollte. Die beiden Männer aus Wels bewaffneten sich mit einem Klappmesser und einer Pistole und warteten auf das Opfer. Die 23-Jährige brachte ihren Ex-Freund in das Wohnzimmer, wo ihm die beiden jungen Männer auflauerten.

Die Beschuldigten gingen mit Schlägen und den Waffen auf den 32-Jährigen los und verletzten ihn. Auch der 22-jährige Angreifer verletzte sich bei der Attacke mit dem Messer. Unter Vorhalt der Waffen wurde der Mann aus dem Bezirk Ried schließlich genötigt, zu seinem Auto zu gehen und ihnen Geld zu übergeben.

Am Dienstag erstatte der 32-Jährige Anzeige. Daraufhin wurde eine Hausdurchsuchung angeordnet. Dabei fanden die Beamten, die durch das Einsatzkommando Cobra unterstützt wurden, Cannabiskraut und Kokain sowie eine Schreckschusspistole. Außerdem wurden Blutspuren von der Tat gesichert. Alle drei Verdächtigen wurden festgenommen und zeigten sich zu den Vorwürfen teilweise geständig. Sie wurden in die Justizanstalt Wels gebracht.

(APA)