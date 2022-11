Warum Chinas Regime leere Blätter zensiert

Symbol des Aufstandes gegen die strikten Coronaregeln und die Repression des KP-Regimes ist ein unbeschriebenes Blatt Papier: Das KP-Regime versucht bereits, Bilder davon im Internet zu löschen.

Peking/Wien. Chinas Protestbewegung gegen drakonische Covid-Maßnahmen und das repressive Regime Xi Jinpings hat ein starkes Symbol: Ein weißes Blatt Papier. Fotos und Videos auf sozialen Medien zeigen Studenten, die schweigend unbeschriebene Blätter in die Höhe heben: Damit signalisieren sie das Unsagbare, Wörter und Gedanken, die wegen der Repression nicht ausgesprochen werden dürfen (siehe oben). Es ist aber auch eine Taktik, um Zensur und Festnahmen zu umgehen.



In Shanghai trugen am späten Samstagabend mehrere Personen weiße Blätter, als sie wegen des Wohnhaus-Brandes in der uigurischen Stadt Ürümqi demonstrierten. Coronamaßnahmen dürften der Grund gewesen sein, dass mindestens zehn Menschen bei dem Unglück sterben mussten (siehe oben). Ein weiteres Video zeigt eine Frau in Nanjing, die ebenfalls mit einem leeren Papier demonstriert – bis ein Mann sich ihr nähert und ihr das Blatt entreißt. In Chatgruppen werden Demonstranten gebeten, weißes Papier zu den Kundgebungen mitzunehmen. Zahlreiche Internetuser posteten auf Chinas sozialen Netzwerken We-Chat oder Weibo Fotos von sich mit schneeweißen, leeren Blättern und solidarisierten sich dadurch mit den Demonstranten.



So ist es kein Wunder, dass die kommunistische Partei schnell versuchte, die starken Aussagen des blanken Papiers zu löschen: Sonntagfrüh schon war der Hashtag „White Paper Exercise“ (Übung mit weißem Papier) auf Weibo blockiert: Die User des Mikroblogging-Dienstes beklagten sich daraufhin über die „Zensur“.

Moskau und Hongkong

Bereits bei Pro-Demokratie-Protesten in Hongkong im Jahr 2020 trugen die Aktivisten unbeschriebene Blätter Papier mit sich: Damit verhinderten sie, KP-kritische Slogans zu äußern, die unter dem drakonischen Sicherheitsgesetz verboten waren, das in der ehemaligen britischen Kronkolonie im Juni 2020 in Kraft getreten war.



Doch weiße Blätter finden sich nicht nur bei den Protesten gegen das repressive kommunistische Regime Xi Jinpings. Leeres Papier trugen heuer auch Demonstranten in Moskau mit sich, die gegen Wladimir Putins Krieg in der Ukraine protestierten. (red., Reuters)