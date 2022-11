Der Klimastreik war nicht schuld an ihrem Tod

Die Debatte um einen Unfall in Berlin zeigt unsere verquere Sicht auf den Straßenverkehr.

Im Englischen gibt es den Begriff „Car Blindness“. Er beschreibt, wie wenig bewusst wir Autos in unserem alltäglichen Umfeld wahrnehmen, wie sehr sie uns als natürlicher Teil der Landschaft erscheinen. Wie selbstverständlich wir Kleinkindern einschärfen, unterwegs ihren Bewegungsdrang zu zügeln, und von Fußgängern und Joggerinnen verlangen, sich hell zu kleiden. Wie absurd wir es fänden, wenn jemand verlangt, zwölf Quadratmeter des öffentlichen Raums für seine private Sofalandschaft oder die Kisten aus seinem Keller nutzen zu dürfen – wie normal es aber ist, zwölf Quadratmeter des öffentlichen Raums kostenlos mit dem privaten Auto zu besetzen.

Die Autorin Ruth Eisenreich (* 1987) arbeitet als freie Journalistin u. a. für „Die Zeit“, ist Chefredakteurin des Fahrradmagazins „Drahtesel“ und Mitgründerin des werbefreien, mitgliederfinanzierten Onlinemagazins tag eins, dessen Crowdfunding noch bis 28. November läuft.

Im November hat sich gezeigt, dass der öffentliche Diskurs nicht nur an Autoblindheit leidet, sondern auch an einer offenbar verwandten Störung: an Betonmischerblindheit.