Stefan Kraft: Ein spezieller Ex-aequo-Sieg

Bisher bester Saisonstart des Salzburgers.

Ruka. Sein erster Saisonsieg ist zugleich ein geteilter: Skispringer Stefan Kraft gewann in Ruka ex aequo mit dem Norweger Halvor Egner Granerud. „Schön, wenn man Emotionen teilen kann“, meinte der Salzburger, der gerade seinen bisher besten Saisonstart hingelegt hat: Platz drei in Wisla, Zweiter am Vortag in Ruka und nun Rang eins. Im Gesamtweltcup fehlen nur noch fünf Punkte auf den Führenden Dawid Kubacki (POL). Als Grund führte Kraft die perfekte Vorbereitung und neue Trainingsreize an.

In Ruka segelte Kraft als Halbzeit-Vierter dank eines 147-m-Fluges noch auf Platz eins vor. Wobei ihm ausgerechnet die unterdurchschnittliche Benotung durch den österreichischen Punkterichter im zweiten Durchgang den alleinigen Sieg kostete.

Der 29-Jährige hält nun bei 26 Weltcuperfolgen und ist neuerdings vor Andreas Felder (25) Neunter in der ewigen Bestenliste des Skisprung-Weltcups – als zweitbester Österreicher hinter Rekordmann Gregor Schlierenzauer (53). (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.11.2022)