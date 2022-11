Wie gut sind die ÖSV-Biathleten in Schuss?

Saisonstart mit neuem Cheftrainer für Leitner und Co.

Kontiolahti. Dieser Auftakt hat es in sich: In Kontiolahti wird am Dienstag mit einem Herren-Einzelrennen über 20 km die neue Biathlon-Weltcupsaison eröffnet, bis Sonntag stehen in Finnland für Damen und Herren danach jeweils vier Rennen auf dem Programm. „Das wird extrem zach, aber ich fühle mich körperlich sehr gut“, berichtete Felix Leitner vor dem dicht getakteten Start.

Leitner, 25, hat eine mäßige Olympiasaison hinter sich, unter dem neuen ÖSV-Cheftrainer Vegard Bitnes will der Tiroler wieder näher zur Spitze heranrücken. „Es hat sich viel verändert, das taugt mir. Das Gefühl ist wieder, wie es sein sollte.“

Ein anderer ÖSV-Hoffnungsträger ist auch mit bald 40 Jahren einmal mehr Simon Eder. Die klare Nummer eins im Damen-Team ist Lisa Hauser. Die Massenstart-Weltmeisterin dämpfte nach einer Corona-Erkrankung und anderen gesundheitlichen Problemen aber die Erwartungen für den Finnland-Auftakt. Ab 8. Dezember folgen dann die Heimbewerbe in Hochfilzen. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.11.2022)