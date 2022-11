Polizist verletzt: Duo in St. Pölten festgenommen

Mann und Frau waren am Bahnhof auf der Flucht.

St. Pölten. Nachdem am Freitag in St. Pölten ein Polizist durch einen Schuss verletzt wurde, sind am Samstagnachmittag zwei Verdächtige festgenommen worden: ein 24-jähriger Österreicher und eine 28-jährige Rumänin.

Das Duo war mit dem Auto unterwegs, das angehalten werden sollte. Laut Polizei war der Mann bei einer Verkehrskontrolle direkt auf einen Beamten zugefahren, sodass dieser Schüsse aus seiner Waffe auf die Reifen abgab. Ein abprallender Geschosssplitter dürfte dann den Kollegen am Unterschenkel verletzt haben.

Auto in Landhausgarage

Der Lenker und seine Begleiterin wurden nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Bahnhof St. Pölten angehalten, sie seien im Begriff gewesen, aus der Landeshauptstadt zu flüchten. Sie hatten geringe Mengen an Suchtgift bei sich. Beide haben keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich.

Bei der Einvernahme gab der 24-Jährige zu, das Auto gelenkt zu haben, auch die Beifahrerin war diesbezüglich geständig. Weitere Aussagen verweigerten sie. Das Auto mit gestohlenem tschechischen Kennzeichen war in der Nacht auf Samstag in der Landhausgarage gefunden worden. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.11.2022)