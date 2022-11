Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Landesweiter Warnstreik der Eisenbahner: Wegen der gescheiterten Lohnverhandlungen stehen heute seit Mitternacht in ganz Österreich die Züge still. Busse und kommunale Verkehrsbetriebe fahren, aber keine Regional-, Fern- und Nachtzüge sowie S-Bahnen. „Bitte nutzt andere Verkehrsmittel oder bleibt, wenn möglich, zuhause“, ließ die ÖBB gestern auf Twitter wissen.

Erst der Anfang? Und der Bahnstreik könnte erst der Anfang sein: Auch die Bierbrauer streiken heute. Am kommenden Freitag und Samstag könnte es zu Streiks im Handel kommen. Woran die Lohnverhandlungen stocken - und was Bahnreisende beachten sollten. Mehr dazu. [premium]

Der Streik ist kein Österreicher: Fast nirgendwo sonst wird so selten gestreikt wie hierzulande. Woran das liegt, sieht man, wenn sie einmal nicht funktioniert: die gute, alte Sozialpartnerschaft. Julia Wenzel in der Morgenglosse.

„Gewaltige Zerstörung“ in Cherson: Aus der kürzlich von den ukrainischen Truppen befreiten Stadt Cherson mehren sich Berichte über Schäden, Menschen würden zur Flucht gezwungen. Der ukrainische Präsident stimmt die Bevölkerung auf einen harten Winter ein: „Solange sie Raketen haben, werden sie keine Ruhe geben.“ Die aktuellen Entwicklungen im Krieg in der Ukraine im Überblick.

Größte Protestwelle seit Jahrzehnten in China: Die Demonstrationen vom Wochenende setzten sich auch in der Nacht zum Montag fort. Sie richten sich gegen die strikte Null-Covid-Politik der Regierung. In den frühen Morgenstunden ging ein Großaufgebot der Polizei in der Hauptstadt Peking gegen Demonstranten vor. Die Proteste weiteten sich in den vergangenen Tagen auch auf viele weitere Städte und Provinzen aus. Mehr dazu. [premium]

Blick ins Archiv: Heute vor 100 Jahren ging es in der „Neuen Freien Presse“ über die Flucht des entthronten Sultans aus Konstantinopel. Das Osmanische Reich ist endgültig Geschichte, erfuhr man dort. Mehr dazu.