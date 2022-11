Truppe fährt in Killington aufs Podest

Ex-aequo-Sieg von Swenn-Larsson und Holdener. Liensberger scheidet im Finale aus.

Katharina Truppe hat für Österreichs Ski-Frauen am Sonntag den ersten Podestplatz in der noch jungen Saison herausgefahren. Die Kärntnerin wurde im Slalom von Killington als Dritte nur von der Schweizerin Wendy Holdener und der Schwedin Anna Swenn-Larsson geschlagen, die ex aequo ihren jeweils ersten Weltcup-Sieg feierten. Topfavoritin Mikaela Shiffrin fiel in der Entscheidung auf den fünften Platz zurück, Katharina Liensberger schied als Halbzeit-Dritte aus.

Für Truppe war es der dritte Podestplatz in ihrer Karriere, davor war sie bereits zweimal Zweite in einem Slalom gewesen. Zweitbeste Österreicherin war die Tirolerin Franziska Gritsch, die sich im Finale vom 30. auf den achten Platz verbesserte. Katharina Huber, Marie-Therese Sporer und Magdalena Egger waren im ersten Durchgang ausgefallen.

(APA)