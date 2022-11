Marco Odermatt, ein würdiger letzter Sieger

Der Schweizer gewinnt das wohl letzte Herren-Rennen in Lake Louise. Matthias Mayer kann noch einigermaßen mithalten, der Rest der Skiwelt rätselt.

Das vorerst letzte Herren-Rennen in Lake Louise wurde zur Triumphfahrt des derzeit besten Skifahrers der Welt. Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt gewann den Super-G in den kanadischen Rocky Mountains, die einzigen Konkurrenten, die aktuell mit dem Schweizer in dieser Disziplin mithalten können, sind der zweitplatzierte Aleksander Aamodt Kilde (NOR) und mit Abstrichen der Kärntner Olympiasieger Matthias Mayer als Dritter.

Auch eine Schrecksekunde hielt der finale Lake-Louise-Super-G bereit: Der Schweizer Mauro Caviezel, der gerade erst sein Comeback gegeben hatte, schlug mit dem Kopf auf der eisigen Piste auf, trug ein blutiges Gesicht davon und musste abtransportiert werden. Caviezel hatte 2019/20 den Super-G-Weltcup gewonnen und danach bei einem Trainingssturz in Garmisch-Partenkirchen ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten.

Maier, Svindal und Co.

Landsmann Odermatt hat indes seine Form vom Auftaktsieg in Sölden bestätigt. Super-G-Weltmeister Vincent Kriechmayr landete in Lake Louise auf Platz vier und erklärte: „Auch wenn ich einen Traumlauf gehabt hätte, wüsste ich nicht, wie ich neun Zehntel auf Odermatt finde. Schon gewaltig, wie er gefahren ist.“

Der Schweizer ist nun der letzte Eintrag in der namhaften Riege der Lake-Louise-Sieger. Hermann Maier gewann hier insgesamt vier Mal, übertroffen nur vom Norweger Aksel Lund Svindal (acht Siege). Matthias Mayer stand in Lake Louise nun zum siebenten Mal auf dem Stockerl (zwei Siege).

Die Chancen auf eine Rückkehr des Weltcups in die Abgeschiedenheit des Banff-Nationalparks stehen nicht gut – es scheitert am Geld. Im vorläufigen Kalender der nächsten Saison scheint Lake Louise nicht mehr auf, nachdem hier seit 1991 durchgehend Weltcuprennen gefahren wurden (nur 2020 wurde in der Pandemie pausiert). Mögliche Alternativen im Westen Kanadas wie das für die Olympischen Winterspiele 1988 in Calgary errichtete Nakiska sind aktuell nicht Weltcup-tauglich. Ab Freitag nehmen auch die Damen mit ihren Speedrennen Abschied von Lake Louise. (joe)

Herren-Super-G Lake Louise



1. Marco Odermatt (SUI) 1:32,53 Min.

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +0,37 Sek.

3. Matthias Mayer (AUT) +0,78.

Weiters: 4. Kriechmayr (AUT) +0,86 5. Bailet (FRA), Sander (GER) je +1,16.

(joe)