Starkoch Werner Matt verstorben

Werner Mattes, der als Pionier der "Neuen Wiener Küche“ galt, ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

Der frühere Starkoch Werner Matt ist 80-jährig verstorben, schreibt der "falstaff" online. Geboren 1942 in Kematen in Tirol startete er die Karriere in der Schweiz. Von dort zog es ihn mit der Hilton-Gruppe über die Türkei, England, Kanada und Deutschland nach Wien, wo er Mitbegründer der "neuen Wiener Küche" war. 1985 war er "Koch des Jahres". Auch war er Vizepräsident des "Club des Chefs des Chefs" (CCC), der Vereinigung der Hausköche gekrönter und ungekrönter Staatschefs.

(Archivbild) (c) imago/SKATA

(APA)