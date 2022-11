Berufs-WM: Furioses Finale in Salzburg

Österreich räumte beim Finale der 46. Berufsweltmeisterschaft vor eigenem Publikum ab.

Erstmals in der Geschichte von WorldSkills fanden die Berufsweltmeisterschaften weltweit in 15 Destinationen an rund 25 Austragungsorten in Europa, Nordamerika und Ostasien im Zeitraum von 12 Wochen als WorldSkills Competition 2022 Special Edition statt.

In Salzburg wurden die am Wochenende die der finale Teil der Serie ausgetragen. Sieben Bewerbe standen auf dem Programm, 97 Teilnehmende aus 36 Nationen waren am Start. Die niederösterreichischen Betonbauer Jonas Schulner und Oliver Waily krönen sich bei der Berufs-WM in Salzburg zu Weltmeistern. Chemielabortechnikerin Caroline Pahle aus Tirol und Speditionslogistiker Marko Nebrigic aus Vorarlberg holen Bronze.

Österreich holt bei dieser Berufs-Weltmeisterschaft insgesamt zwölf Medaillen (sechs in Gold, zwei in Silber und vier in Bronze). Damit zählt die diesjährige WM zu den erfolgreichsten aller Zeiten für Rot-Weiß-Rot. Von der Medaillenanzahl war Team Austria nur in Linz 1983 (19 Medaillen, davon fünf Mal Gold, acht Mal Silber und sechs Mal Bronze) stärker. In Kasan 2019 eroberte Österreich ebenso zwölf Medaillen (sechs Mal Gold, fünf Mal Silber und ein Mal Bronze).

Österreich zweitbestes Team der EU

Im internationalen Medaillenspiegel wird Österreich in der EU-Wertung sensationell Zweiter – vor dem Team Austria liegt lediglich Frankreich. Den Sieg im Medaillenspiegel holt sich China, vor Korea und Taiwan. Bei WorldSkills-Bewerben wird zur Ermittlung des Rankings eine eigene Zählweise angewendet: Für Goldmedaillen gibt es vier, für Silber drei, für Bronze zwei und für „Medallions for Excellence“ einen Punkt. Die Summe der Punkte entscheidet über die Platzierung.

Die Goldmedaillen für Österreich gingen an:

Betonbau - Jonas Schulner & Oliver Waily (Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H./NÖ)

Fliesenleger - Alexander Gfellner (Firma Andreas Kaimberger/OÖ)

Floristik - Nicola Hochegger (Blumen Kubat Anger/ST)

Maler - Christoph Pessl (Malerbetrieb Adolf Almer/ST)

Sanitär- und Heizungstechnik - Florian Bliem (DBM-Installationstechnik GmbH/T)

Steinmetzin - Anna Karina Feldbauer (Kienesberger Steinmetzmeister GmbH & Co KG/ST)

Die Silbermedaillen gingen an:

Kälte und Klimatechnik - Marco Hörschläger (Hauser GmbH/OÖ)

Maschinenbautechnik - Lukas Schwärzler (Julius Blum GmbH/V)

Die Bronzemedaillen gingen an:

Bautischler - Wolfgang Ramminger (Tischlerei Hasenburger/ST)

Chemielabortechnik - Caroline Pahle (Novartis AG/Sandoz GmbH/T)

Maschinenbau CAD - Lucas Dolinar (Julius Blum GmbH/V)

Speditionslogistik - Marko Nebrigic (Gebrüder Weiss GmbH/V)

Medallion for Excellence gingen an: