Erdrutsch auf Ischia: Zahl der Toten auf acht gestiegen

Die Leiche eines 15-Jährigen wurde geborgen, seine Eltern und zwei weitere Personen gelten noch als vermisst. Der Erdrutsch löste in Italien eine Diskussion über die Sicherheit der Gebäude aus.

Nach dem Erdrutsch auf der italienischen Insel Ischia am Samstag ist die Zahl der Toten auf acht gestiegen. Am Montag wurde die Leiche eines 15-Jährigen geborgen. Bei dem Unglück kamen auch seine beiden Geschwister im Alter von sechs und elf Jahren ums Leben. Die Eltern der Kinder sowie zwei weitere Menschen werden noch vermisst, teilten die Behörden mit. Die Suche nach den Verschütteten wurde die ganze Nacht fortgesetzt. Das jüngste Opfer ist ein erst 21 Tage alter Bub.

Die Zahl der obdachlos gewordenen Frauen, Männer und Kinder stieg auf 230. Sie wurden in Hotels der Insel untergebracht.

Der Ministerrat in Rom tagte am Sonntag und rief den Notstand auf Ischia auf. Damit sollen Finanzierungen für Menschen, die ihre Unterkunft verloren haben und den Wiederaufbau rascher locker gemacht werden. Zwei Millionen Euro will die Regierung laut Medienangaben für Wiederaufbauarbeiten zur Verfügung stellen. Die Regierung will noch bis Ende dieses Jahres einen umfangreichen Plan zur Bekämpfung der negativen Auswirkungen des Klimawandels verabschieden, teilte der Ministerrat mit.

Debatte über illegales Bauen

Der Erdrutsch auf Ischia löste in Italien eine hitzige Diskussion über die Sicherheit der Gebäude aus. Auf Ischia wurden Teile der bergigen Insel zubetoniert, viele Bausünden seien in den vergangenen Jahren begangen worden, beklagten Experten. "Gegen illegales Bauen würde es reichen, den Bürgermeister und alle, die es zulassen, ins Gefängnis zu stecken", sagte der Minister für Umwelt und Energiesicherheit, Gilberto Pichetto gegenüber dem Radiosender Rtl 102.5. Seine Worte sorgten für Aufregung.

Der Chef des italienischen Zivilschutzes, Fabrizio Curcio, warnte, dass für 94 Prozent der Kommunen in Italien ein Risiko für Überschwemmungen, Erdrutsche und Erosionen an den Küsten bestehe. Curcio forderte mehr Prävention und Verbesserung beim Bau von Wehren sowie an Flussufern. Auch die Menschen müssten ihr Verhalten an Unwetterwarnungen anpassen.

(APA)