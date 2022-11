(c) via REUTERS (POOL)

„Gewisse Delamination": In dem 180 Jahre alten Steinboden wurden einige Stellen freigelegt.

Die Trauerfeierlichkeiten für Queen Elizabeth II. haben Spuren hinterlassen. Weil schätzungsweise 250.000 Menschen in der Westminster Hall dem aufgebahrten Sarg der Königin ihre Ehre erwiesen, seien einige Stellen in dem 180 Jahre alten Steinboden freigelegt worden, berichtete die Zeitschrift "Spectator" am Montag. Das House of Lords teilte dem Blatt mit, es sei zu "einer gewissen Delamination" gekommen. Die Stellen würden sich aber "mit der Zeit in die Umgebung einfügen".

Das Parlament betonte, es bestehe kein strukturelles Risiko. Die

Queen war am 8. September gestorben. Ihr geschlossener Sarg wurde

anschließend tagelang in der Westminster Hall aufgebahrt, dem

ältesten Teil des britischen Parlaments. Zahlreiche Menschen harrten

bei Wartezeiten von teilweise mehr als 24 Stunden in einer "Queue"

aus, um sich für wenige Sekunden von der Queen zu verabschieden. Der

Boden aus Yorkstone war mit Teppichen geschützt, um ihn vor den

Schritten der Trauernden zu schützen. (APA/dpa)

>> „Spectator"-Artikel: „Lying-in-State leaves its mark on parliament"