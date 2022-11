Der Mann des Kreml beim "russischen Google"

Alexej Kudrin, Beamter von liberalem Ruf und bisheriger Chef des russischen Rechnungshofes, soll laut Medienberichten den Internet-Konzern Yandex auf neue organisatorische Beine stellen.

Er gilt als der liberale Prätorianer des Kreml: Alexej Kudrin, der frühere russische Finanzminister und bisherige Leiter des Rechnungshofes. Nun gibt er sein Amt als Rechnungshof-Chef zurück. Doch arbeitslos wird Kudrin nicht: Russischen Medien zufolge wird er beim Internet-Konzern Yandex, dem „russischen Google“, einsteigen.

Kudrin bestätigte am Dienstag in seinem Telegram-Blog seinen Rücktritt. Nach 25 Jahren im Staatsdienst wolle er sich auf Projekte in der Privatwirtschaft konzentrieren.

Liberaler Weggefährte Putins

Kudrin (62) ist ein Weggefährte Putins seit deren gemeinsamen Zeiten in der Stadtverwaltung von St. Petersburg in den 1990er Jahren. Von 2000 bis 2011 trug er als Finanzminister zur Stabilisierung der russischen Staatsfinanzen und zum Aufbau von Devisenreserven bei. Kudrin galt als Verfechter liberaler wirtschaftlicher und politischer Ideen in Putins Umfeld, ohne sich aber gegen den Einfluss des Geheimdienstes und anderer Sicherheitsbehörden durchsetzen zu können. Jüngst soll er über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht gerade erfreut gewesen sein. Doch offene Kritik an der Kreml-Spitze ist seine Sache nicht. Mit dem Job bei Yandex tritt Kudrin zur Seite. Die Rückkehr in ein Regierungsamt ist in Zukunft damit nicht ausgeschlossen.

Moskauer Medienberichten zufolge soll Kudrin für den Kreml einen Konflikt in der Internetfirma schlichten und Yandex auf neue organisatorische Beine stellen. Denn wegen der westlichen Sanktionen gegen Russland plant die Suchmaschinen- und Dienstleistungsfirma, sich in einen russischen und einen ausländischen Teil aufzuteilen. Demnach habe Yandex-Gründer Arkadij Wolosch Kudrin um Hilfe bei der Neuaufstellung seines Unternehmens gebeten. Kudrin habe im Kreml um Unterstützung für den Umbau von Yandex geworben - und diese bekommen.

Aufspaltung des Unternehmens

Laut einem Bericht des russischen Wirtschaftsmediums The Bell wird Kudrin Chef des russischen Teils von Yandex, der in Russland registriert wird. Dieser Teil soll künftig die Suchmaschine, das Taxiunternehmen sowie andere Lieferdienstleistungen umfassen. Kudrin wird mit fünf Prozent auch persönlich an dem Unternehmen beteiligt werden, schreibt The Bell, quasi als „Lohn“ für die Regelung der Angelegenheit.

Yandex-Gründer Arkadij Wolosch wird demnach künftig nur noch das internationale Geschäft von Yandex leiten. Dieses Unternehmen soll seinen Firmensitz in den Niederlanden haben. In sein Portfolio fallen High-Tech-Projekte wie selbstfahrende Autos.

(APA/dpa/red.)