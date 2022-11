Schweiz kürt ihr Wort des Jahres: Strommangellage

Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften hat Wörter ausgemacht, die den Diskurs in der Schweiz besonders prägten. Darunter ist auch das Frauen-Ticket und das französische souffle.

In Österreich muss man sich noch bis Donnerstag gedulden, in der Schweiz wurden sie bereits gekürt: die Wörter des Jahres, und das gleich in vier Sprachen. Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) hat je drei deutsche, französische, italienische und rätoromanische Begriffe ausgewählt, die den Diskurs prägten, schrieb die ZHAW am Dienstag in einer Mitteilung. Im Deutschen auf Platz eins kam die schöne Komposition Strommangellage – ein Begriff, der im Zusammenhang mit der durch den Ukraine-Krieg unsicherer gewordenen Stromversorgung oft benutzt wurde.

Platz zwei belegt das Frauen-Ticket: Hier ging es um einen Sitz im Bundesrat, die die Schweizer SP ausschließlich an Frauen vergeben haben wollte und einen Mann in der Partei, die das als diskriminierend empfand. Platz drei schließlich belegt Schutzstatus S: Dieser wurde zum ersten Mal an Flüchtende aus der Ukraine vergeben – ohne, dass diese ein Asylverfahren durchlaufen mussten. Was zur Frage führte: Warum werden Flüchtlinge aus unterschiedlichen Ländern unterschiedlich beurteilt.

Auf Französisch liegt das Wort boycotter (Boykott) auf Platz eins. Das kam in mehreren Debatten vor, ob beim Sport wie nun aktuell bei der Fußball-WM in Katar, oder beim Fleischkonsum. Platz zwei belegt sobriété. Beim Begriff geht es inzwischen nicht mehr nur um Alkohol, sondern generell um Verzicht, auch in einer teurer gewordenen Welt. Platz drei ging an eine Metapher: souffle, das Aufatmen nach zwei Jahren Pandemie.

Die Debatte um drohende Knappheit schlug auch bei der Kür des der italienischen (penuria - Mangel) und rätoromanischen Wörter (mancanza – ebenfalls Mangel) durch. Im Italienischen sind noch invasione (in Bezug auf den Ukraine-Krieg) und coraggio (Mut, bezogen auf die demonstrierenden Frauen im Iran) in den Top drei. Status S hat sich auch im rätoromanischen Diskurs niedergeschlagen, hinzu kommt 19 grads aus der Debatte ums Heizen.

Das Departement Angewandte Linguistik der ZHAW in Winterthur analysiert die Schweizer Diskursdatenbank Korpus Swiss-AL und bestimmt jeweils pro Sprache die Wörter, die häufiger verwendet wurden als in den Jahren zuvor. Eine aus zehn Personen bestehende Jury hatte das Ranking vorgenommen.

Die Wahl zum österreichischen Wort des Jahres auf https://oewort.at/ endet am Dienstagmittag. Das Ergebnis wird am Donnerstag bekanntgegeben.

(APA/sda/Red.)