Podcast. Expert:innen beklagen es seit Jahren: Der europäischen Digitalwirtschaft mangelt es an wachstumsorientierten Unternehmen, die es mit dem Wettbewerb aus Asien oder den USA aufnehmen können. In der aktuellen Polykrise, initiiert von der Pandemie, sind die Folgen des Missstands besonders deutlich geworden. Die Autonomie in den Bereichen Software und Elektronik ist verloren gegangen, starke europäische Digital- und Softwareunternehmen stellen eher die Ausnahme als die Regel dar.

Helmut Fallmann, Gründer und CEO der Linzer Fabasoft AG, hat dafür einen Erklärungsansatz: „Regulatorisch hat die Politik in Europa in den letzten Jahren zwar einiges weitergebracht, aber Probleme wie die lahme Gründertätigkeit oder die Risikoscheu, Wachstumskapital bereitzustellen, sind geblieben.“ Dazu komme das Phänomen, dass Gründer:innen ihre Ideen oft rasch abverkaufen. „Offensichtlich ist eine Veräußerung, vorzugsweise nach Übersee, für viele trotz Erreichen der Wachstumsphase attraktiver als die Weiterentwicklung zu einem starken Unternehmen mit marktrelevanter Bedeutung und Veränderungskraft“, so Fallmann. Seine Vorstellung, wie sich dies ändern lässt, hält er in seinem 2022 erschienenen Buch „Vom Scale-up zum unternehmerischen Lebenswerk“ fest.

„Ich möchte bewusst machen, wie Entrepreneur:innen darin unterstützt werden können, ihr begonnenes unternehmerisches Lebenswerk weiterzuentwickeln“, bringt Fallmann die Botschaft eines Buches auf den Punkt, das mit dem Porträt von elf Scale-ups von Einsatz und Mut erzählt, die Vorbildwirkung erzielen sollen. Im „Presse“-Podcast spricht er über die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen für Entrepreneurship, die Probleme des Wachsens und die Chance, diese Probleme mit strategischen Partnerschaften zu überwinden.

Mit 22 Jahren gründete Helmut Fallmann noch während seines Informatikstudiums an der Johannes Kepler Universität Linz zusammen mit Leopold Bauernfeind das Softwareunternehmen Fabasoft. Heute ist er CEO der börsennotierten Fabasoft AG, die sich als ein führender europäischer Softwarehersteller und Cloud-Anbieter mit Sitz in Linz etabliert hat. Fallmann arbeitete jahrelang federführend an der EU-weiten Umsetzung regulatorischer Meilensteine für mehr Transparenz, Datenschutz sowie Sicherheit und Vertrauen für den europäischen Cloud-Markt mit. Aktuell bringt er seine Erfahrungen als Digitalunternehmer im Gründungskonvent für die wissenschaftliche Vorbereitung einer Technischen Universität mit Schwerpunkt Digitalisierung in Linz ein.

Vom Scale-up zum unternehmerischen Lebenswerk

