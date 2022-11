In den nächsten Jahren gehen hunderttausende Babyboomer in Pension. Es entsteht ein riesiges Loch am Arbeitsmarkt. Lässt sich das durch gezielte Migration füllen? Und stimmt es, dass die Jungen nicht mehr arbeiten wollen? Gerhard Hofer über die Bruchstellen der neuen Arbeitswelt.

Schon heute gibt es mehr als 120.000 offene Stellen in Österreich. Jedes Jahr gehen rund 125.000 Menschen in Pension, nur 75.000 Junge rücken ins Berufsleben nach. Die Kluft wird also jedes Jahr größer. Warum die Entwicklung Herausforderung und Chance zugleich ist und warum sich der Wind am Arbeitsmarkt zuletzt generell gedreht hat, besprechen David Freudenthaler und "Presse"-Wirtschafts-Ressortleiter Gerhard Hofer.



Mehr zum Thema:

Gast: Gerhard Hofer

Host: David Freudenthaler

Schnitt: Aaron Olsacher

Credits: ORF