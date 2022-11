Metallica: Neuer Song, neues Album, Welttournee

Mit dem speedigen „Lux Æterna“ gibt die Metal-Band einen Vorgeschmack auf das Album, das im Frühling kommen soll. Auch eine Tour ist geplant. Ein Konzert in Österreich ist derzeit noch nicht vorgesehen.

Er drischt auf die Felle. Anders kann man es nicht nennen, was Drummer Lars Ulrich in „Lux Æterna“, der ersten Single zu einem neuen Metallica-Album, das im Frühling erscheinen soll, macht. Die Bass-Drum donnert mit der Geschwindigkeit eines Maschinengewehrs. „Full speed or nothing“, singt James Hetfield im Pre-Chorus dazu passenderweise. Der Refrain, gleichzeitig Songtitel, bezieht sich auf katholische Messen: Die Bitte nach ewigem Licht wird zur Kommunion in der liturgischen Totenmesse gesungen.

Wird es auf dem neuen Album „72 Seasons“, das am 14. April 2023 herauskommt, um Katholizismus gehen? Um Religion gewiss, die Band schaut darauf zurück in die eigene Vergangenheit. Das kündigte sie auf ihrer Website an. Der Titel bezieht sich laut Hetfield auf die prägenden Kindheitsjahre. 18 Jahre ergäben 72 Jahreszeiten, eben die „72 Seasons“. Die Band setze sich in ihrem neuen Album damit auseinander, wie sehr Kindheitserfahrungen das spätere Leben prägten, erklärte der Sänger, der in einer christlich fundamentalistischen Gemeinschaft aufwuchs.

„Viele unserer Erfahrungen im Erwachsenenalter sind das Nachahmen oder Reaktionen auf diese Kindheitserfahrungen", sagte Hetfield. Alle müssten sich damit auseinandersetzen, ob sie „Gefangene der Kindheit" blieben oder sich von diesen „Fesseln" befreiten. Die Antwort gibt Hetfield in „Lux Æterna": „Cast out the demons that strangle your life“, singt er.

München und Hamburg, aber nicht Wien?

Die Band kündigte außerdem eine lange Welttournee an. 22 Städte stehen bisher auf der Liste. Ein Österreich-Termin ist vorerst nicht darunter, am 24. Mai gastieren Metallica in München und am 26. Mai in Hamburg.

„72 Seasons“ ist das erste Studio-Album seit 2016. Es wurde von Greg Fidelman gemeinsam mit Hetfield und Ulrich produziert. Aufgenommen habe man im bandeigenen Hauptquartier.

(APA/her)